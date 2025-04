Le Festival équestre traditionnel et patrimonial de Mornag se tiendra dans sa troisième édition, les 25, 26 et 27 avril 2025, dans l’espace en plein air de la Municipalité de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous.

Organisé à l’initiative de la Délégation aux Affaires Culturelles de Ben Arous, le festival équestre traditionnel et patrimonial de Mornag est dirigé par Hamza Inouil, directeur de la Maison de la Culture de Mornag.

Présentant les grandes lignes de cette édition, le directeur du festival a déclaré à la correspondante de TAP à Ben Arous que la journée d’ouverture sera marquée par des spectacles équestres traditionnels et folkloriques artistiques, un atelier sur l’art équestre ainsi qu’une exposition de l’artiste Khlifa Dridi. Au terme due festival, un hommage sera rendu aux 25 cavaliers qui participeront à cette manifestation en plus d’une série de spectacles équestres et artistiques, a-t-il encore dit.

Le programme prévoit des spectacles de chevaux berbères, des foires de plus de 60 artisans et artisanes présentant des produits agricoles biologiques et autres produits du patrimoine de la région tels que la fabrication des selles traditionnelles pour chevaux et la chachia. Un carnaval qui célèbre les fêtes de mariage et les costumes traditionnels de la région de Mornag est également au menu.