Invité en Tunisie pour encadrer une masterclass dédiée aux instruments à vent, dans le cadre du programme du Théâtre de l’Opéra de Tunis visant à renforcer les compétences techniques des musiciens tout en favorisant la création de petites formes de spectacle, le flûtiste serbe de renommée internationale Ljubiša Jovanović se produira en concert de sortie de résidence aux côtés de ses talentueux participants, le samedi 19 avril 2025 à 18h00 au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture Chedly Klibi.

Organisé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie en Serbie et sous le patronage du ministère des affaires culturelles, cet événement marque la rencontre entre excellence artistique et transmission de savoir.

Professeur titulaire de flûte à la Faculté de musique de Belgrade et directeur artistique et chef d’orchestre de l’Orchestre Philharmonique des Enfants, Ljubiša Jovanović a joué dans les plus grands festivals de l’ex-Yougoslavie ainsi qu’en France, Suisse, Italie, Chine, Autriche, Allemagne, Russie, Roumanie, Grande-Bretagne, Algérie, Finlande, Danemark, Ukraine, Afrique du Sud, Norvège et Argentine.

Lauréat de nombreuses distinctions prestigieuses, il a notamment reçu le Prix annuel de l’Association des artistes musiciens serbes, le Prix du Fonds culturel de Belgrade pour les meilleurs concerts donnés dans la capitale, ainsi que le Prix de la Ville de Belgrade.

Il a donné des masterclass dans de nombreux pays à travers le monde, d’Allemagne à l’Afrique du Sud, en passant par l’Argentine, la Chine, l’Italie, la Norvège ou encore l’Ukraine. Il a enregistré plus de 50 CD et a donné plus de 80 premières mondiales de compositions pour flûte et musique de chambre d’auteurs serbes.

Pendant 25 ans, il a été flûtiste solo au sein de grandes formations dont l’Orchestre de l’Opéra et du Ballet de Belgrade, l’Orchestre symphonique de la Radio-Télévision serbe et l’Orchestre philharmonique de Belgrade.