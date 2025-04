Faisant suite à son communiqué du 17 Mars 2025, la société OneTech Holding annonce à ses actionnaires et au public la conclusion officielle du partenariat stratégique entre sa filiale Fuba, spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés, et la société Union Gain Electronic Technology (HK) Co., Ltd., acteur majeur de l’industrie électronique.

Cet accord, finalisé avec succès le 10 avril 2025, marque une nouvelle étape majeure dans le développement de Fuba et s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale du Groupe OneTech.

Dans le cadre de ce partenariat à forte valeur ajoutée, Union Gain procèdera à une entrée dans le capital de Fuba au moyen de trois (3) augmentations de capital réservées successives lui permettant de détenir avant la fin du premier trimestre 2027 une participation minoritaire de 33%.

Une alliance industrielle et technologique au service de l’innovation et de la croissance internationale

Ce rapprochement vise à renforcer significativement la compétitivité de Fuba en combinant ses expertises technologiques, industrielles et commerciales à celles d’Union Gain et ouvre la voie à des opportunités de développement sur de nouveaux marchés, notamment en Europe et en Amérique du Nord, tout en consolidant la présence de Fuba sur ses marchés historiques.

En conjuguant leurs expertises respectives et leurs ressources, les deux partenaires entendent développer de nouvelles synergies industrielles et commerciales, au service de leurs clients et partenaires à l’échelle internationale.​