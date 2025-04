La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur (27e mondiale) a déclaré forfait pour le tournoi WTA 500 de Stuttgart (Allemagne) prévu du 14 au 21 avril, a annoncé la WTA.

La Tunisienne, annoncée pour faire son grand retour à la compétition, est toujours en convalescence après sa blessure à la jambe qui l’avait contrainte, le mois dernier, à abandonner lors de son troisième tour du WTA 1000 de Miami contre Jasmine Paolini et elle ne pourra donc pas non plus participer au tournoi de Stuttgart.