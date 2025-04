Le quart de finale aller de l’UEFA Champions League entre Arsenal et le Real Madrid se joue ce mardi 8 avril 2025, à l’Emirates Stadium de Londres. Un duel explosif entre les Gunners ambitieux et les Merengues, tenants du titre déterminés à défendre leur couronne européenne.

Arsenal a impressionné tout au long de la compétition. Avec 6 victoires en 9 matchs, les hommes de Mikel Arteta ont terminé troisièmes de la phase de poule, validant ainsi leur qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le parcours européen du Real a été plus mouvementé. 11es de la poule unique, les Madrilènes ont dû passer par les barrages, où Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont brillé face à Manchester City avec deux victoires (2-3, 3-1). En huitièmes, c’est un derby face à l’Atlético de Madrid qui attendait les hommes de Carlo Ancelotti. Après un match nul sur l’ensemble des deux manches (victoire 2-1, défaite 1-0), ils se sont qualifiés grâce à leur sang-froid lors de la séance de tirs au but (4-2).

Heure et chaîne de diffusion

Le coup d’envoi du match est prévu à 21h. Pour suivre cette affiche très attendue en direct, rendez-vous sur CANAL+ FOOT, diffuseur officiel de cette rencontre.