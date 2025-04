Les accords et préférences concernent divers secteurs économiques et types de marchandises, dont certains bénéficient d’allègements tarifaires lorsqu’ils sont exportés vers les États-Unis. En particulier, le Système généralisé de préférences (SGP) a permis à un éventail de produits tunisiens d’entrer sur le marché américain à tarif préférentiel. Ci-dessous une description des principales catégories de produits exportés de Tunisie vers les États-Unis et leur traitement :

Produits manufacturés et artisanat : La plupart des produits industriels légers de Tunisie étaient admissibles au régime SGP américain. Par exemple, les articles de joaillerie en or, les produits en cuir brut (peaux) non finis, de nombreux tapis artisanaux, le marbre et divers minerais pouvaient entrer sans droits de douane sous le SGP​.

Des produits chimiques et composants industriels figurent aussi parmi les produits éligibles. Ces catégories manufacturières bénéficient de l’exonération de droits de douane américains dans la limite des quotas SGP.

On note que la Tunisie a réussi ces dernières années à accroître ses exportations de produits artisanaux vers les États-Unis, profitant du SGP pour des articles tels que les tapis et l’artisanat local​.

Produits agricoles (huile d’olive, dattes, etc.) : Certains produits agroalimentaires tunisiens bénéficient d’un accès préférentiel. L’huile d’olive tunisienne, en particulier, est un produit phare : la Tunisie est devenue l’un des principaux fournisseurs d’huile d’olive aux États-Unis (10% de la quantité importée par les USA)​.

Sous le SGP, l’huile d’olive vierge tunisienne entrait aux États-Unis avec un droit nul, économisant un tarif NPF d’environ 3,4 à 5 cents par kilo​. De même, les dattes de Tunisie (une spécialité renommée, notamment la variété Deglet Nour) bénéficient d’un traitement préférentiel. La Tunisie fournit environ 16% des importations américaines de dattes​, et ce fruit était éligible au SGP (droits de douane supprimés à l’importation).

Les exportations agricoles tunisiennes vers les États-Unis – essentiellement huile d’olive et dattes – ont atteint 230 millions $ en 2022​. Ces produits, traditionnellement soumis à des droits modérés, voient leur compétitivité renforcée par l’exemption tarifaire. (À noter que d’autres produits agricoles de niche, comme certaines épices, huiles essentielles ou produits de la mer, peuvent également entrer en franchise s’ils sont admissibles au SGP.)

Textiles et habillement : Le secteur textile-habillement est un pilier des exportations tunisiennes (surtout vers l’Europe), et la Tunisie exporte aussi des vêtements vers le marché américain. Cependant, la plupart des produits textiles et en cuir finis ne sont pas couverts par le SGP​.

Les vêtements, chaussures et articles de maroquinerie tunisiens font face aux droits de douane NPF appliqués par les États-Unis, souvent assez élevés (par exemple, les taux NPF sur l’habillement peuvent varier de 10 à 20% selon les catégories).

En l’absence d’accord de libre-échange, ces marchandises ne bénéficient d’aucune préférence particulière. Malgré cela, les textiles et vêtements figurent parmi les principales importations américaines en provenance de Tunisie​, ce qui signifie que les entreprises tunisiennes ont tout de même pénétré ce marché en acquittant les droits requis. Ce secteur reste sensible aux évolutions tarifaires.

Équipements électroniques et composants : Les États-Unis importent également des composants électriques, pièces électroniques et mécaniques depuis la Tunisie​. Beaucoup de ces articles (par exemple, faisceaux de câblage, pièces pour appareils électriques, etc.) sont admissibles au SGP car considérés comme produits manufacturés.

Ainsi, lorsqu’il était actif, le SGP rendait ces composants tunisiens plus compétitifs en les affranchissant de droits de douane. Ce segment profite du savoir-faire tunisien en assemblage et manufacture légère, souvent sous forme de sous-traitance pour des firmes internationales.

En résumé, grâce au SGP, la Tunisie bénéficiait jusqu’en 2020 d’une franchise de droits pour de nombreux biens industriels (bijoux, artisanat, produits chimiques, etc.) et certains produits agricoles (notamment l’huile d’olive et les dattes) exportés vers les États-Unis​.

En revanche, des catégories comme le textile/habillement et la plupart des articles en cuir en étaient exclues et n’avaient pas de traitement préférentiel​. L’effet global de ces préférences était de soutenir les exportations tunisiennes non traditionnelles vers le marché américain et de diversifier la gamme de produits échangés.

Principales sources : Office of the United States Trade Representative (USTR) – Tunisia Trade Summary 2024 – ustr.gov – International Trade Administration, US Dept. of Commerce – Tunisia Country Commercial Guide: Trade Agreements – trade.gov – Avec recherches ChatGPT.