​Le gouvernement de Donald Trump a mis en place une politique commerciale protectionniste visant à rééquilibrer la balance commerciale des États-Unis. Pour ce faire, il a instauré des droits de douane dits “réciproques”, calculés selon une formule spécifique. Voici comment ces droits ont été déterminés :​

1. Calcul du déficit commercial par rapport à chaque pays

Le déficit commercial représente la différence entre la valeur des importations et des exportations entre deux pays. Le gouvernement américain a calculé le déficit commercial avec chaque nation partenaire.​

2. Calcul du taux de droits de douane

Le taux de droit de douane appliqué à chaque pays était déterminé en divisant le montant du déficit commercial par la valeur totale des importations en provenance de ce pays aux États-Unis. Le résultat obtenait un pourcentage, qui était ensuite réduit de moitié pour obtenir le taux final de droits de douane.​

Exemple de calcul pour la Chine :

Déficit commercial des États-Unis avec la Chine : 295 milliards de dollars.​

Valeur totale des importations en provenance de Chine : 440 milliards de dollars.​

: 440 milliards de dollars.​ 295 milliards ÷ 440 milliards ≈ 0,67 (soit 67%).​

67% ÷ 2 = 33,5%, arrondi à 34%.​

(Cette approche n’a pas forcément été appliqué sur tous les pays, des ajustements par d’autres critères ont probablement été appliqués. Dans le cas de la Tunisie, qui subira une taxe de 28%, l’approche par le déficit commercial ne peut expliquer le taux qui a été décidé)

3. Application d’un taux de base universel

En plus des droits de douane spécifiques calculés pour chaque pays, un taux de base universel de 10% a été appliqué à toutes les importations, indépendamment de leur origine.​

4. Ajustements et exceptions

Des ajustements ont été effectués pour certains pays en fonction de considérations politiques ou stratégiques. Par exemple, le Canada et le Mexique ont été exemptés de certaines augmentations de droits de douane en raison de leur coopération sur des questions spécifiques, comme la lutte contre le trafic de drogues et la migration. ​

5. Critiques de la méthode

La méthodologie utilisée a été critiquée pour sa simplicité et son manque de précision. Certains experts ont estimé que cette approche ne tenait pas compte de nombreux facteurs complexes influençant les relations commerciales, tels que les barrières non tarifaires, les politiques monétaires et les taxes internes comme la TVA. ​

En résumé, les droits de douane imposés par l’administration Trump étaient basés sur une formule visant à refléter le déficit commercial avec chaque pays, ajustée par des considérations politiques et stratégiques. Cependant, cette approche a suscité des débats sur son efficacité et sa justesse dans la représentation des relations commerciales complexes.​

(Médias)