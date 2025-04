Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a lancé, mardi, 2 avril 2025, un appel à candidatures pour le prix annuel des Champions de la Terre, la plus haute distinction environnementale des Nations Unies, qui récompense des leaders exceptionnels parmi les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour leur impact transformateur sur l’environnement.

Cette année, le PNUE recherche des candidatures de personnes, d’organisations et de gouvernements qui élaborent et mettent en œuvre des solutions et des politiques innovantes et durables qui favorisent l’action climatique et qui ont eu un impact positif sur la santé et le bien-être des populations.

Les prix de cette année seront axés sur des solutions concernant le méthane, les bâtiments et la construction, le refroidissement durable, y compris l’efficacité énergétique, la pureté de l’air et les forêts.