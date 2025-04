Célébration du bicentenaire de Sulaymān al–Harā’irī : un colloque international à Beït al-Hikma

A l’occasion du 200ème anniversaire de la naissance du penseur tunisien Sulaymān al–Harā’irī (Tunis, 1824 – Paris, 1877), un Colloque international sur le thème “Sulaymān al–Harā’irī et les pionniers du réformisme tunisien” aura lieu, les 11 et 12 avril 2025, au siège de l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beït al-Hikma, à Carthage.

Ce colloque sera organisé par l’Académie Beït al-Hikma, en partenariat avec Ksar Saïd, Palais des Lettres et des Arts et l’Organisation Mondiale islamique pour l’Education, les Sciences et la culture (ICESCO). Notons que la Chaire ICESCO « Ibn Khaldoun pour la culture et le patrimoine » au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres à Ksar Said fait partie du Réseau de l’Organisation des Chaires Internationales de la Pensée, des Lettres et des Arts.

Cinq séances scientifiques sont au programme du colloque qui verra la participation d’éminents penseurs tunisiens et étrangers parmi lesquels Mahmoud Ben Romdhane, président de de l’Académie Beït al-Hikma, Abdelhamid Henia, chef du département des Sciences humaines et sociales à Beït al-Hikma.

Des interventions, en franaçais et en arabe, seront données par une pléiade de chercheurs universitaires et écrivains dont Faouzi Mahfoudh, Pierre Agéron, Noureddine Dougui, Mohamed Mahjoub, Zouhair Ben Youssef, Mahdi Abdeljaouad, Mahdi Abdeljaouad, Raja Ben Slama, Alain Messaoudi, Mounir Fendri, Ons Debbeche, Fadhel Bachraoui, Larbi Bouguerra, Amariya al-Hafnaoui, Ibrahim Jadla et Fethi Qasmi.

Séances et interventions au programme du colloque :

1ème séance scientifique

“Le Contexte réformiste du milieu du XXème siècle”:

“Conscience réformiste du XIXe siècle, pensée renouvelée et pratique trébuchante” (Noureddine Dougui)

“1824 : Dérive sur les “futurs contingents” (à partir de Sulaymān al–Harā’irī)” (Mohamed Mahjoub)

2ème séance scientifique

Sulaymān al–Harā’irī, à la lumière de ses traductions découvertes à la Bibliothèque universitaire des langues (Bulac et civilisations) à Paris:

Sulaymān al–Harā’irī et ses œuvres ou le chaînon manquant dans la pensée de la Libération tunisienne et arabe (Zouhair Ben Youssef)

Les travaux inédits de Sulaymān al–Harā’irī (Mahdi Abdeljaouad)

Sulaymān al–Harā’irī et la Littérature (Raja Ben Slama)

3ème séance scientifique

“Une traduction arabe inédite de la grammaire de Noel et Chapsal” (Fadhel Bachraoui)

“Sulaymān al–Harā’irī, un ennemi de l’alchimie qui explore en accéléré la chimie du XIXème siècle (Larbi Bouguerra)

4ème séance scientifique

Sulaymān al–Harā’irī et ses rapports avec le monde culturel, religieux et politique:

“Les relations de Sulaymān al–Harā’irī et de l’abbé Bourgade” (Pierre Agéron, univeristé de Caen)

“Sulaymān al–Harā’irī et le milieu des interprètes du consultat de France à Tunis (1845-1856)” (Alain Messaoudi, prof. Nantes)

“Le témoignage de Johan G.Krûger alias Mohamed Ben Abdallah Nemsi, sur l’imprimerie et l’impression des “Soirées de Carthage” (Mounir Fendri)

“Sulaymān al–Harā’irī : Portrait d’un érudit tunisien dans le Paris du XIXème siècle” (Ons Debbeche)

5ème séance scientifique

“La polémique linguistique et culturelle entre Sulaymān al–Harā’irī et Ahmad Farès al Chedyaq à travers leurs articles ..”

“Sulaymān al–Harā’irī et le Conflit entre l’Angleterre et la France sur les domaines islamiques” (Amariya al-Hafnaoui)

“Sulaymān al–Harā’irī et la question de la Renaissance arabe” (Ibrahim Jadla)

“Sulaymān al–Harā’irī et les questions de l’époque” (Fethi Qasmi)