La Juventus Turin rencontre Genoa ce samedi 29 mars 2025 à 18h00 pour le compte de la 30ᵉ journée de Serie A .

Ce match, qui se jouera à l’Allianz Stadium de Turin, sera crucial pour les deux équipes. La Juventus, en quête de points pour consolider sa place en haut du classement et rester en course pour le titre ou une qualification européenne, devra se méfier d’une équipe du Genoa qui lutte pour assurer son maintien et tenter de grappiller des points précieux.

Les deux formations s’étaient déjà affrontées lors du match aller, offrant un duel disputé. Ce nouvel affrontement promet donc d’être intense,.

Date : Samedi 29 mars 2025

Heure : 18h00

Stade : Allianz Stadium, Turin

Compétition : Serie A – 30ᵉ journée

Le match est à suivre en direct sur beIN SPORTS 2.