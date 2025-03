La Tunisie se prépare à un climat contrasté ce vendredi 28 mars. Les régions côtières du nord seront enveloppées de nuages denses, accompagnés de pluies éparses et d’orages localisés, particulièrement intenses dans l’extrême nord-ouest. Ces précipitations pourraient s’étendre au centre du pays en fin de journée et durant la nuit.

Le vent, soufflant de l’ouest, sera relativement fort près des côtes septentrionales et dans l’extrême sud, soulevant des nuages de sable par endroits. Ailleurs, il restera modéré. La mer sera agitée à houleuse dans le nord, et agitée sur le reste du littoral.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales oscillant entre 15 et 20 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 21 et 26 degrés dans les autres régions.