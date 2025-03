L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès (ISAM), organise en collaboration avec la Délégation des Affaires Culturelles de Gabès, la deuxième édition du Salon des Arts Plastiques du 19 au 29 mai 2025.

Placé autour du thème “Créativité et Patrimoine”, cet événement artistique rendra hommage à la mémoire de l’artiste engagé aux multiples talents, feu Yasser Jradi, natif de Gabès, et honorera le peintre-calligraphe Abdelmajid El Bekri à travers une rencontre dédiée à son parcours et son expérience.​

Décédé le 12 août 2024, le chanteur, compositeur, poète et calligraphe Yasser Jradi, connu pour ses positions en faveur des causes justes et pour ses tubes à succès comme “Dima Dima”, “chbik nsitini” est considéré une icône de la musique alternative tunisienne.

Abdelmajid El Bekri, né en 1942 à Gabès, a contribué au renouveau de la peinture tunisienne moderne. Ancien professeur d’éducation artistique, il a participé à de nombreux festivals et biennales, exposant ses œuvres en Tunisie et à l’international. Son travail est marqué d’une grande recherche dans la thématique, le style et la matière utilisée, créant un univers pictural ouvert aux différents courants esthétiques.