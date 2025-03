Une mission d’affaires multisectorielle à Nouakchott en Mauritanie sera organisée du 25 au 29 mai 2025, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Nouakchott et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’agriculture de Mauritanie “CCIAM”.

D’après le CEPEX, le programme de cette mission comprend un forum économique tuniso-mauritanien et des rencontres professionnelles B2B tuniso-mauritaniennes (26 mai 2025) et des visites des principales structures économiques et d’acheteurs cibles (27 et 28 mai 2025).

Les secteurs et filières concernés par cette mission sont le BTP et matériaux de construction, les énergies et les énergies renouvelables, la santé, pharmaceutique et parapharmaceutique, l’agriculture et les industries agricoles, les technologies des informations et de communication (TIC).

Les entreprises tunisiennes intéressées par cette mission peuvent s’inscrire via le lien httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/340 et ce, au plus tard le 10 avril 2025.

Le CEPEX a fait savoir que cette mission est éligible au soutien du Fonds de Promotion des Exportations FOPRODEX.