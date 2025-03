​Depuis son lancement en Tunisie en 2019 avec plus de 500 taxis au démarrage, Bolt, la plateforme estonienne de mobilité à la demande, a connu un développement significatif. En juillet 2024, l’entreprise a étendu ses services aux villes de Sfax et Nabeul/Hammamet, portant à quatre le nombre de villes tunisiennes desservies, aux côtés de Tunis et Sousse.

Sur le plan financier, Bolt a annoncé en novembre 2024 un chiffre d’affaires annuel record de 2 milliards d’euros. Présente dans plus de 50 pays, dont la Tunisie, l’entreprise prévoit une introduction en bourse en 2025.

En mars 2025, Bolt a affirmé avoir réalisé des investissements pour un total de 34 millions de dinars depuis son entrée sur le marché local. Pour Bolt “cet investissement souligne la volonté de l’entreprise de fournir des solutions de transport sûres et efficaces, tout en contribuant à la croissance économique et à la création d’emplois dans le pays”. ​