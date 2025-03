La 9e journée des play-offs du championnat Pro A de basket-ball s’est disputée ce samedi 22 mars, avec des rencontres disputées aux quatre coins du pays et des résultats qui relancent la course aux premières places.

À la salle Gorjani, le Club Africain a signé une précieuse victoire face à l’Étoile du Sahel (90-85), confirmant son retour en forme. À Monastir, le choc face à la JS Kairouan a tenu toutes ses promesses : l’US Monastir l’emporte d’un souffle (63-62) dans un match haletant jusqu’aux dernières secondes.

Enfin, dans la salle de Dar Chaâbane, l’US Ansar a dominé le DS Grombalia sur le score de 77 à 67, signant ainsi une victoire importante dans la lutte pour éviter la dernière place.

Après cette journée, le classement est plus serré que jamais en tête, avec trois équipes à égalité de points : JS Kairouan, US Monastir et Club Africain, toutes à 16 points. L’ES Sahel suit avec 12 points, devant US Ansar (11 pts) et DS Grombalia (10 pts).

La 10e journée s’annonce déjà décisive pour la course au titre.