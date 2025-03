Le Centre international de recherches et d’échanges muséographiques du Conseil international des musées (ICOM-IMREC) offre des bourses de recherche en leadership numérique ainsi que 10 bourses entièrement financées pour des masters en études du patrimoine culturel.

Les bourses de recherche en leadership numérique visent à aider les professionnels des musées à faire progresser la transformation numérique.

Les bourses pour les masters en études du patrimoine culturel sont destinées à aider exclusivement les membres de l’ICOM à poursuivre leurs études de maîtrise au sein de la prestigieuse école du patrimoine culturel et de la gestion de l’information de l’université de Shanghai. Notons que les candidats pour les bourses d’étude sont invités à soumettre leur candidature par le biais des canaux officiels de l’Université de Shanghai.

Les candidatures pour les deux appels sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2025.

De plus amples détails sur la procédure de candidature sur le site de l’ICOM en cliquant sur les liens suivants : httpss://icom.museum/fr/news/appel-a-propositions-bourses-de-recherche-en-leadership-numerique-dicom-imrec/

httpss://icom.museum/fr/news/licom-imrec-offre-des-bourses-entierement-financees-pour-des-masters-en-patrimoine-culturel/

L’initiative de bourses de recherche en leadership numérique vise à mettre en place un réseau mondial de leaders dans le domaine de la numérisation stratégique des musées. Les boursiers travailleront avec des experts de renommée mondiale, bénéficieront d’un mentorat individuel et présenteront leurs projets à Shanghai/Suzhou en 2026.

Cet appel est ouvert aux PDG, directeurs et cadres supérieurs anglophones de grands musées ayant un projet de numérisation à un stade précoce. Les candidats doivent être membres de l’ICOM.

Le programme prévoit six ateliers en ligne dirigés par des experts (juin-juillet 2025) et quatre sessions de mentorat individuelles (août 2025 – février 2026).

En mars 2026 auront lieu les présentations finales qui se dérouleront à l’Université de Shanghai et au Musée de Suzhou.

Le programme de bourses pour les masters en études du patrimoine culturel vise à former la prochaine génération de professionnels des musées en leur fournissant les compétences et les connaissances nécessaires pour relever les défis actuels dans ce domaine et apporter des contributions significatives au secteur culturel.

Chaque bourse couvre les frais de scolarité, d’hébergement et de subsistance pendant toute la durée du programme de master de trois ans. Les bourses sont exclusivement réservées aux membres de l’ICOM, ce qui renforce l’engagement à soutenir le développement professionnel au sein de la communauté muséale de l’ICOM.

Le conseil académique et de programmation de l’IMREC examinera méticuleusement et sélectionnera les bénéficiaires de la bourse sur la base de leur mérite académique, de leur expérience pertinente et de leur passion avérée pour le domaine du patrimoine culturel.

Le Centre international de recherche et d’échange sur les musées de l’ICOM (ICOM-IMREC) est une plateforme internationale de recherche et d’échange concernant le domaine des musées et ses secteurs connexes.

L’idée est née après la Conférence générale de l’ICOM, Kyoto 2019, entre l’ICOM et l’Université de Shanghai en Chine, pour mettre en œuvre la résolution 2 de l’Assemblée générale visant à intégrer l’Asie dans la communauté de l’ICOM. C’est un partenariat créé pour encourager les musées du monde entier à s’engager dans un dialogue culturel plus diversifié, inclusif et démocratique et dans une collaboration entre l’ICOM et la communauté muséale mondiale.

L’ICOM-IMREC offre également des possibilités de recherche et d’échange de connaissances aux membres de l’ICOM du monde entier, en particulier aux jeunes responsables de musées des pays émergents.

L’ICOM est l’organisation internationale des musées et des professionnels de musée vouée à la recherche, à la conservation, à la pérennité et à la transmission à la société, du patrimoine naturel et culturel mondial, présent et futur, matériel et immatériel.

La Tunisie est parmi les membre membres de l’ICOM qui regroupe 57 208 membres dans 129 pays avec un total de 120 comités nationaux, 34 comités internationaux, 7 Alliances régionale et 21 organisations affiliées.