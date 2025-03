Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), un ciel légèrement nuageux est attendu jeudi sur la majeure partie du territoire tunisien. Le vent, orienté sud-est dans le nord et le centre, soufflera fort à proximité des côtes ainsi que dans les régions sud, où il sera accompagné de tourbillons locaux de sable. Sur le reste du pays, il restera modéré à relativement fort.

L’état de la mer variera d’agitée à très agitée, avec une mer particulièrement houleuse autour de Cap Serrat et dans le Golfe de Gabès.

Concernant les températures, elles afficheront des maximales variant entre 18°C et 24°C dans les régions nord, centre et l’est du sud. Ailleurs, notamment dans les régions intérieures et ouest du sud, elles oscilleront entre 25°C et 31°C.