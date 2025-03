Un nombre croissant de pays s’efforcent de décarboniser les bâtiments, mais la lenteur des progrès et des financements met en péril les objectifs climatiques mondiaux, constate le rapport annuel sur le secteur des bâtiments et de la construction, rendu public aujourd’hui par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC).

En dépit des progrès et de la tendance vers la décarbonisation, le secteur du bâtiment et de la construction demeure un facteur clé de la crise climatique, puisqu’il consomme 32 % de l’énergie mondiale et contribue à 34 % des émissions mondiales de CO2.

Intitulé “Not just another brick in the wall” (Pas juste une autre brique dans le mur), ce rapport, qui met en évidence les progrès réalisés dans le cadre des objectifs climatiques mondiaux connexes, appelle à une plus grande ambition sur six défis, notamment les codes énergétiques des bâtiments, les énergies renouvelables et le financement.

“En adoptant des codes énergétiques obligatoires pour les bâtiments alignés sur des émissions nettes zéro, des normes de performance obligatoires et en saisissant les investissements dans l’efficacité énergétique, l’intensité énergétique du secteur a été réduite de près de 10 %, tandis que la part des énergies renouvelables dans la demande d’énergie finale a augmenté de près de 5 %”, indique le rapport.

Des mesures supplémentaires telles que les pratiques de construction circulaire sont recommandées, puisque le secteur dépend de matériaux tels que le ciment et l’acier, qui sont responsables de 18 % des émissions mondiales et constituent une source majeure de déchets de construction.

D’autres mesures, dont les baux verts (accords pour l’amélioration de la performance environnementale des bâtiments), la rénovation énergétique des bâtiments existants et l’utilisation de matériaux à faible teneur en carbone peuvent encore réduire la consommation d’énergie du secteur, améliorer la gestion des déchets et réduire les émissions en général.

“Étant donné que près de la moitié des bâtiments qui existeront dans le monde d’ici 2050 n’ont pas encore été construits, l’adoption de codes de construction ambitieux en matière d’énergie est essentielle”, note le rapport.

Cependant, les données indiquent un déclin récent de mesures très efficaces telles que les installations de pompes à chaleur et plus de 50 % des surfaces nouvellement construites dans les économies émergentes et en développement ne sont toujours pas couvertes par des codes de construction.