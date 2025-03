La coopération tuniso-indonésienne et les perspectives de son développement dans les domaines économique, commercial, sécuritaire et culturel a été au centre d’un entretien téléphonique, dimanche, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et son homologue indonésien Sugiono.

Lors de cet entretien, les deux parties ont réaffirmé “la solidité des relations historiques” entre la Tunisie et l’Indonésie et insisté sur l’importance d'”une coordination diplomatique étroite” au sein de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de la Coopération Islamique, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.