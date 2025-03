Ipswich Town (18e, 17 points) reçoit Nottingham Forest (3e, 51 points) ce dimanche à 16h pour un match crucial de la 29e journée de Premier League. Alors que les locaux luttent pour leur survie dans l’élite, les visiteurs ambitionnent de consolider leur place sur le podium et rêvent d’une qualification européenne.

Ipswich en quête d’un miracle

La saison d’Ipswich Town tourne au cauchemar. Bons derniers du classement, les Tractor Boys n’ont remporté que trois matchs en 28 journées et restent sur une série catastrophique de défaites. Face à un adversaire solide comme Nottingham Forest, l’objectif principal sera de limiter la casse et, pourquoi pas, créer la surprise à domicile. Leur attaque en panne et une défense perméable compliquent cependant leurs chances.

Nottingham Forest : objectif podium

De son côté, Nottingham Forest réalise une saison impressionnante. Troisièmes avec 51 points, les hommes de Steve Cooper veulent poursuivre leur dynamique pour rester dans la course à la Ligue des champions. Avec une victoire déjà acquise contre Ipswich et une bonne série de performances récentes, Forest arrive en favori et tentera d’imposer son jeu dès le coup d’envoi.

Les clés du match

Ipswich doit défendre intelligemment pour éviter de se faire punir dès les premières minutes.

doit défendre intelligemment pour éviter de se faire punir dès les premières minutes. Nottingham Forest en position de force, avec un collectif bien rodé et une attaque performante.

en position de force, avec un collectif bien rodé et une attaque performante. Le mental sera déterminant : Ipswich joue sa survie et pourrait se transcender devant son public.

Ce duel entre une équipe en détresse et un prétendant à l’Europe s’annonce déséquilibré sur le papier. Nottingham Forest va-t-il confirmer son statut ou Ipswich Town va-t-il créer la sensation ?