Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance, Riadh Daghfous, a indiqué, vendredi, que l’ épidémie de la grippe s’est intensifiée cette année, en raison de la circulation de plusieurs types de virus grippaux saisonniers.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a cité les principaux virus en circulation, notamment le H1N1, qui affecte les adultes et les jeunes à partir de 18 ans, le H3N2, qui touche les personnes âgées, et Le rhinovirus, présent depuis le début de l’hiver.

Il a également souligné que la Tunisie n’a enregistré aucun cas notable de Covid-19 cette année.

Daghfous a appelé les personnes âgées à être vigilantes et à se protéger contre ces virus en adoptant les mesures préventives, notamment L’aération des habitations, le port du masque et le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon.