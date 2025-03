Changer notre perception du patrimoine, en le sortant de son état d’héritage figé, de pierre morte, que l’on préserve tout juste en tant que simple vestige du passé. Une perception réduite qui risque de plonger le patrimoine dans une léthargie. Il faut au contraire le transcender pour mieux le valoriser, en révélant les différentes valeurs qu’il véhicule depuis son édification et tout au long de son existence : historiques, architecturales, culturelles, anthropologiques et expressives. Bref, lui insuffler la vie en l’intégrant pleinement dans la dynamique culturelle et socio-économique.

Ce n’est qu’en prenant conscience de ces valeurs et de sa plus-value que citoyens et autorités sauront le reconnaître à sa juste valeur et en tirer pleinement profit, aussi bien sur le plan culturel, social qu’économique. “Et c’est en (se) le partageant que nous pourrons le réinventer. C’est la clé de sa valorisation et de sa pérennisation”.

Tel est, en résumé, le propos du nouvel ouvrage “Du patrimoine partagé. Pour un éveil culturel” de Nabil Kallala, professeur émérite d’histoire et d’archéologie antiques à l’Université de Tunis, directeur de l’Ecole tunisienne d’histoire et d’anthropologie, ancien directeur général de l’INP et ancien représentant de la Tunisie auprès du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Publié aux éditions Nirvana, avec en photos de couverture les ports puniques de Carthage, entre hier et aujourd’hui, le livre, préfacé par Mohamed Hassine Fantar et avec une postface de Habib Ben Salha, sera présenté lors d’une rencontre-dédicace le mardi 18 mars 2025 à 20H30 à la librairie Al-Kitab-Mutuelleville.