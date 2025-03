Ce mercredi 12 mars 2025, l’Espérance Sportive de Tunis disputera un match crucial contre la Jeunesse Sportive d’Omrane dans le cadre de la 25ème journée du championnat de Tunisie de football. La rencontre aura lieu à 14h00, au stade du club de l’Espérance, et s’annonce déterminante pour les deux équipes qui cherchent à améliorer leur classement.

L’Espérance, l’un des clubs les plus titrés du pays, vise à maintenir sa position de leader du championnat, tandis que la Jeunesse Sportive d’Omrane, bien que moins médiatisée, pourrait bien surprendre et venir jouer les trouble-fêtes dans cette confrontation. Les deux équipes auront à cœur de livrer une performance solide pour engranger des points cruciaux dans cette phase décisive de la saison.

Les fans pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne Al Watania 1, qui retransmettra l’intégralité du match.

Classement actuel :

1️⃣ Espérance de Tunis – 52 pts

2️⃣ US Monastir – 50 pts

3️⃣ Étoile du Sahel – 48 pts

4️⃣ ES Zarzis – 47 pts

5️⃣ Club Africain – 47 pts

…

Zone rouge :

12️⃣ Jeunesse Omrane – 21 pts

13️⃣ AS Gabès – 18 pts

14️⃣ US Ben Guerdane – 18 pts

15️⃣ EGS Gafsa – 15 pts

16️⃣ US Tataouine – 15 pts