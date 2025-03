Des auteurs et autrices comme la Tunisienne Amira Ghenim, le Français Vincent Lemire et l’Espagnole Elvira Navarro prendront part aux “Rencontres de écrivains euro-tunisiens Plumes de paix” qu’abritera, les 16, 17 et 18 mars, l’espace culturel de l’église Sainte-Croix, à la Médina de Tunis.

Ces Rencontres prévoient notamment trois tables rondes nocturnes autour des thématiques suivantes : « Littérature et histoire », « Quand le papier rencontre le digital : défis et enjeux de la Littérature dans un monde connecté » et « Les 101 rôles de l’écrivain de la paix ».

La chapelle Sainte-Croix se transformera en un carrefour d’idées, d’émotions et d’échanges autour de la littérature et de la création, indique la Commission de l’Union Européenne en Tunisie dans sa newsletter du lundi 11 mars.

Trois jours rythmés par des rencontres d’écrivains, des lectures théâtralisées, des débats inspirants et des instants suspendus entre la BD, la poésie, la musique et la Médina de Tunis sont au menu de cette manifestation ramadanesque.

Des professionnels du secteur du livre et de l’édition prendront part à ces rendez-vous littéraire qui se dérouleront sur trois jours, à partir de 11h du matin.

La programmation détaillée des Rencontres est disponible sur le site de la Commission de l’UE en Tunisie qui organise cet événement en partenariat avec la Médina de Tunis et autres ambassades européennes en Tunisie.