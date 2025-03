Des universitaires, des professeurs-chercheurs et des industriels se réuniront les 5 et 6 avril prochains à Monastir pour partager les résultats des travaux de recherche, les progrès réalisés ainsi que les applications des matériaux en vue d’un avenir plus respectueux de l’environnement. Il s’agit du 3e workshop, organisé par le laboratoire des matériaux avancés de l’École nationale d’ingénieurs, et placé sous le thème « Innovation durable… Les matériaux de demain pour un avenir écologique ».

Dans une déclaration ce mardi à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Hassib Tounsi, professeur et organisateur de cet événement a indiqué que ce workshop vise à renforcer la coopération entre chercheurs et industriels afin de transformer les idées innovantes en projets concrets, capables de stimuler l’investissement et de répondre aux défis environnementaux actuels.

Les résultats des recherches menées par les laboratoires participants seront présentés lors de ce workshop. Des solutions pour réduire l’empreinte carbone, promouvoir l’économie circulaire et valoriser les déchets seront également proposées.

Cet événement offrira également une plateforme d’échange pour les étudiants, qui pourront participer à des débats sur les enjeux environnementaux dans l’industrie et le rôle des matériaux avancés dans la croissance économique et les objectifs de développement durable.