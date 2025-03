La deuxième édition du Concours de courts-métrages méditerranéens, CourtMed, destiné notamment aux jeunes réalisateurs du bassin méditerranéen, a été lancé. La date limite d’inscription (gratuite) est fixé au 31 mars 2025.

Le concours, organisé par le Centre Méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) est destiné aux personnes physiques (étudiants des universités, des écoles de cinéma et de journalisme ainsi qu’aux jeunes réalisateurs et journalistes récemment diplômés) originaires d’un des pays du bassin méditerranéen, dont la Tunisie, et aux personnes morales telles que les écoles, les universités, les distributeurs, les sociétés de production.

Les œuvres audiovisuelles présentées traitent de sujets relatifs aux enjeux, à la culture, au patrimoine, à l’histoire, aux sociétés et à la vie des femmes et des hommes des pays méditerranéens. Toute œuvre audiovisuelle quels que soient le genre et la technique (fiction, documentaire, reportage, animation, etc.) d’une durée maximum de 15 minutes et terminée après le 1er janvier 2024 est éligible.

Le Concours CourtMed permet aux jeunes créateurs de faire connaître leur travail à l’échelle méditerranéenne. Les gagnants seront annoncés entre avril et mai 2025.