La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a inauguré, samedi après-midi à la cité de la culture Chedli Klibi, une exposition sur la femme tunisienne à l’occasion de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars.

L’exposition, qui se poursuit jusqu’à la fin du mois de mars, comprend des œuvres (peintures et des sculptures) des grands peintres et sculpteurs tunisiens tels que Hatem Mekki, Hedi Torki, Adel Meghdich, Victor Sarfati, Amina Betayeb, Jalal Ben Abdallah, Yahya Torki, Ammar Farhat, Meherzia Ghaddab, Ali Ben Salem, ainsi que les sculpteurs Hachemi Marzouk et Bechir Zribi.

L’exposition présente, à travers des peintures à l’huile et des sculptures, les caractéristiques humaines, sociales et artistiques des femmes et la place qu’elles occupent dans l’art tunisien, en incarnant leurs capacités esthétiques et artisanales, leur rôle dans la famille et le circuit économique.

L’exposition est organisée conjointement par le Ministère des Affaires Culturelles et le Ministère de la Femme à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme et présente l’évolution de la représentation de la femme dans l’art plastique tunisien depuis ses débuts, a déclaré Ahlem Boussendel, Directrice Générale du Musée National d’Art Moderne et Contemporain.

Après avoir inauguré l’exposition, la ministre de la femme et de la famille a ouvert un séminaire sur le statut de la femme tunisienne, ses acquis sociaux et juridiques depuis l’indépendance et la prévention de la violence, notamment en milieu rural.