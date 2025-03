La Tunisienne Ons Jabeur (32e) disputera jeudi son premier match en double dames du Masters 1000 d’Indian Wells (sur dur), aux Etats Unis, en compagnie de l’Allemande Jule Niemeier (120e), en affrontant la paire composée de Nicole Melichar (USA) et Timea Babos (Hongrie) pour le compte des seizièmes de finale.

Jabeur est également engagée au tableau du simple où elle est exemptée du premier tour et affrontera au second tour, vendredi, la gagnante du match opposant, demain, l’Ukrainienne Dayana Yastremska (46e) et la Chinoise Yue Yuan (64e).