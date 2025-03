« Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots » est l’intitulé d’une exposition multimédia qu’abrite l’Institut français de Tunisie jusqu’au 14 mars courant.

Ouverte le 27 février dernier, cette exposition est proposée par l’Alliance Française de Paris après l’avoir organisé à son siège dans la Capitale française, du 21 juin au 10 Octobre 2024.

Elle met en lumière des écrivains originaires de villes du monde entier à l’instar de ; Buenos-Aires, Tokyo, Kaboul, Dakar, Beyrouth ou Saïgon. Ces lieux parfois éloignés de la culture francophone, n’enlèvent rien à l’impact que la langue française a eu sur leur parcours, peut-on lire dans la présentation de l’exposition.

À travers le destin, le hasard et des histoires personnelles ou collectives marquées par des drames, des amours et des rencontres, ces autrices et auteurs s’approprient la langue française.

Pourquoi ont-ils choisi d’écrire en français ? Comment ont-ils reçu cette langue ? Comment l’ont-ils apprise, façonnée, et enrichie ? Ce sont ces destinées que retrace l’exposition « Écrire en français » combine extraits d’œuvres, citations et entretiens filmés exclusifs, soigneusement sélectionnés par Bernard Magnier et Sabyl Ghoussoub.

Cette exposition est issue d’un cycle de rencontres littéraires intitulé « En français dans le texte » proposé depuis 2017 par l’Alliance française de Paris. En 7 ans, ce cycle a accueilli 45 invités de 26 pays lors de 34 rencontres.

Des écrivains français d’origine arabe et maghrébine à l’instar de Fawzia Zouari, Yamen Manai Leïla Slimani, Boualem Sansal, Kateb Yacine et Amin Maalouf sont parmi les auteurs ayant contribué à cette exposition.