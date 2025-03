Ce matin du 4 mars à Tunis, les Tunisiens se sont réveillés sous une atmosphère brumeuse, particulièrement marquée le long des côtes et sur les hauteurs. Cependant, cette grisaille matinale devrait céder la place à un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit même une intensification de la couverture nuageuse en fin de journée, surtout dans les régions de l’ouest.

Le vent, soufflant de l’ouest, se montre relativement fort à fort sur les zones côtières, pouvant rendre la mer agitée à houleuse, notamment dans le secteur de Serrat. Ailleurs, le vent sera plus modéré, laissant une mer ondulée à localement très agitée.

Côté températures, le mercure devrait osciller entre 17 et 22 degrés dans la plupart des régions, avec une fraîcheur plus marquée sur les hauteurs de l’ouest (environ 15 degrés). Seul l’extrême sud du pays bénéficiera d’une chaleur plus intense, avec des maximales atteignant 25 degrés.