Selon une information rapportée par Euronews, chaîne de télévision pan-européenne multilingue d’information internationale, des oléiculteurs italiens, encadrés par leur organisation syndicale Coldiretti, ont encerclé, récemment au port de Civitavecchia, un navire transportant l’huile d’olive vierge extra tunisienne.

A bord de canots pneumatiques et rassemblés sur les quais, les oléiculteurs italiens ont voulu manifester ainsi contre ce qu’ils appellent “une concurrence déloyale de l’huile d’olive tunisienne”.

La Tunisie, premier pays exportateur de ce produit vers l’Union européenne et particulièrement vers l’Italie, vend son huile d’olive à moins de cinq euros le litre, alors que son équivalent italien dépasse neuf euros. Cet écart de prix rend toute concurrence impossible sans entraîner de lourdes pertes pour les producteurs italiens, rapporte Euronews.

Selon Coldiretti, « outre les risques de fraude commerciale et de tromperie des consommateurs, ces importations ont provoqué un effondrement des prix de l’huile d’olive vierge italienne, contraignant les producteurs à vendre à des tarifs inférieurs aux coûts de production ».

Le problème est aggravé, selon Coldiretti, par le fait que certains importateurs italiens revendent l’huile étrangère sous une étiquette italienne, maximisant ainsi leurs profits au détriment de la transparence et de la qualité. Une situation qui, au-delà du préjudice pour les consommateurs et les producteurs locaux, contribue à saturer le marché avec des produits de moindre qualité.

Pour endiguer ces problèmes, les syndicats des oléiculteurs italiens, Coldiretti et Unaprol, proposent la mise en place d’un Registre électronique unique au niveau européen pour garantir la traçabilité des huiles d’olive vierges, sur la base du modèle italien du Registre Télématique SIAN.

Ce système, déjà appliqué avec succès en Italie, permettrait, d’après les syndicats, de garantir chaque phase de production traçable numériquement de manière uniforme dans toute l’UE, la garantie d’achats informés et de produits d’origine certaine, un système de traçabilité efficace pour décourager les pratiques illicites et faciliter les contrôles. De plus, la réputation de l’huile d’olive extra vierge européenne serait ainsi renforcée et protégée au niveau international.

