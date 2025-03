Le verdict est tombé : “Emilia Pérez”, réalisé par Jacques Audiard, remporte le prestigieux César du Meilleur Film lors de la 50e cérémonie des César. Une consécration pour ce film audacieux qui mêle thriller, comédie musicale et drame social, confirmant le talent du cinéaste à explorer de nouveaux territoires cinématographiques.

Une victoire attendue pour un film hors normes

Dès sa présentation au Festival de Cannes, “Emilia Pérez” avait marqué les esprits par son approche innovante et son casting d’exception. Produit par Pascal Caucheteux, Jacques Audiard et Valérie Schermann, le film suit l’histoire d’une avocate recrutée par un puissant narcotrafiquant mexicain qui souhaite changer radicalement de vie. Un récit haletant porté par une mise en scène brillante et une bande-son envoûtante.

En compétition face à “Le Comte de Monte-Cristo”, “L’Histoire de Souleymane”, “En Fanfare” et “Miséricorde”, le long-métrage de Jacques Audiard s’est imposé grâce à son originalité et son audace narrative.

Jacques Audiard, maître du cinéma français

Avec cette nouvelle récompense, Jacques Audiard assoit encore un peu plus son statut de cinéaste majeur du cinéma français et international. Déjà lauréat de plusieurs César au cours de sa carrière, il prouve une fois de plus sa capacité à surprendre et à émouvoir, en repoussant sans cesse les frontières du genre.

Cette victoire vient couronner une œuvre qui a su conquérir critiques et spectateurs par son intelligence, sa sensibilité et son esthétique envoûtante. “Emilia Pérez” rejoint ainsi le panthéon des films primés aux César, confirmant son impact dans le paysage cinématographique de 2025.

Synopsis

Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d’avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s’ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu’il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être.