Le mois de Ramadan 2025 s’annonce riche en productions télévisées tunisienne, avec une diversité de genres allant du drame historique à la comédie, en passant par des intrigues sociales et politiques. Voici un tour d’horizon des principales séries tunisiennes qui marqueront ce Ramadan, ainsi que leurs chaînes de diffusion.

1. “Wadi El Bay” – Un drame historique sur Al Wataniya 1

Cette série historique aux accents sociaux, réalisée par Raouia Marmouch et écrite par Hamza Soudeni et Mohamed Mansouri, plonge les téléspectateurs dans les années 1930. L’intrigue suit un conflit familial autour de l’héritage d’un café situé à Wadi El Bay. Avec une distribution de renom comprenant Wahida Jandoubi, Yosra Masmoudi, Younes Ferhi et Souhir Maalej, cette série de 15 épisodes sera diffusée sur Al Wataniya 1 durant la deuxième moitié du Ramadan.

2. “Al Rafel” – Une fresque politico-sociale sur trois époques

Inspirée d’une histoire vraie, cette production de 15 épisodes explore des événements marquants de l’histoire tunisienne à travers les décennies 1960, 1980 et les années 2000. Réalisée par Rabii Tekali, la série met en vedette Rim Ben Massoud, Abdelmounaâm Chouayet et Meriem Ben Aziza.Sera diffusée sur Al Wataniya 1 durant la première moitié du Ramadan.

3. “Yasmine w Fella” – Une comédie familiale sur Al Wataniya 1

Réalisée par Nabil Belsaida, cette sitcom raconte le choc des générations entre deux sœurs : Yasmine, influenceuse connectée aux réseaux sociaux, et Fella, revenue en Tunisie après des années à l’étranger. Avec Kaouther El Bardi et Rim Zribi, la série accueillera des invités de renom comme Amine Nahdi et Armasta. Diffusion prévue sur Al Wataniya 1.

4. “Al Zaïm” – Un drame social à suivre sur Telvza TV

Avec une narration entrelacée de différentes histoires, cette série de 15 épisodes aborde des problématiques contemporaines tunisiennes. Sous la direction de Hamdi El Jouini, le casting comprend Ahmed Landolsi, Houssem Sahli et Fatma Bartakis. La diffusion est prévue sur Telvza TV.

5. “Raggouj 2 Le Trésor” – Une suite très attendue sur Nessma Al Jadida

Après le succès du premier volet, Nessma Al Jadida mise sur la seconde saison de “

Raggouj 2 le Trésor “. Réalisée par Abdelhamid Bouchnak, cette production au ton dramatique et captivant met en scène Walid El Ayadi, Aziz Jebali et Yasmine El Dimassi.

6. “Sahbek Rajel” – Du cinéma au petit écran sur Nessma Al Jadida

L’adaptation en série du film à succès “Sahbek Rajel” arrive sur le petit écran, sous la direction de Kais Chekir. Cette comédie met en vedette Dorra Zarrouk, Karim Gharbi et Yassine Ben Gmarra. La série sera diffusée sur Nessma Al Jadida.

7. “Al Fitna” – Une production audacieuse sur Al Hiwar Ettounsi

Réalisée par la talentueuse Sawsan Jemni, connue pour son approche provocante et réaliste, cette série promet d’explorer des sujets sociétaux sensibles, à l’image du phénomène “Fallouja”. Le casting inclut Rim Riahi, Najib Belkadhi et Mohamed Ali Ben Jemâa. Diffusion prévue sur Al Hiwar Ettounsi.

8- “Bolice” Du cinéma au petit écran sur El Hiwar Ettounsi

Avec cette programmation variée, Ramadan 2025 promet d’être un rendez-vous incontournable pour les amateurs de séries tunisiennes, entre intrigues captivantes, comédies légères et fresques historiques.