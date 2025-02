Le Mufti de la République tunisienne a annoncé, ce vendredi soir, que le mois de Ramadan débutera officiellement ce samedi 1er mars 2025. Cette période sacrée, attendue par des millions de fidèles, sera marquée par un climat particulier.

Selon l’Observatoire tunisien de la météorologie et du climat, les prévisions indiquent que la première moitié du mois sera pluvieuse et humide. Des précipitations significatives sont prévues en Tunisie, en Algérie et en Libye.

Cette météo pourrait influencer certaines traditions et habitudes des jeûneurs, notamment en matière de déplacements et d’organisation des prières collectives.

Malgré ces variations climatiques, les fidèles s’apprêtent à vivre un mois de spiritualité, de partage et de solidarité.