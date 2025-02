Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, mardi, au palais de Carthage, avec le ministre des Transports Rachid Amri.

La réunion a porté sur la livraison attendue de 300 bus de transport public en provenance de Chine, dont le premier lot sera remis prochainement.

Selon un communiqué, le chef de l’Etat a abordé avec le ministre des transports les moyens permettant d’accélérer la livraison de plus de 200 bus en provenance de Suisse et de France.

Dans ce contexte, le président Saïed, a vivement salué les efforts déployés par nombre de Tunisiens à l’étranger, pressant l’administration tunisienne à faire preuve de célérité et d’efficacité au même titre que les citoyens qui ont fait preuve d’un sens de responsabilité élevé pour soutenir les efforts de l’Etat.

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour appeler à la reprise des activités des lignes de transport public, mettant l’accent sur l’impératif à ce que les nouveaux bus soient distribués dans toutes les régions du pays selon des critères objectifs, dont notamment, l’ordre de priorité

Par ailleurs, le chef de l’État a abordé le projet du train à grande vitesse (TGV) dont il a ordonné l’examen et la mise en œuvre, soulignant à ce propos que ce projet d’envergure va relier le nord du pays au Sud et aura un impact significatif sur le secteur des transports et l’économie nationale.