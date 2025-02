La Tunisie se prépare à une journée de conditions météorologiques variables, avec un ciel qui oscillera entre nuages denses et éclaircies sporadiques. Le nord du pays sera particulièrement concerné par des averses éparses, potentiellement accompagnées d’orages isolés.

Ces perturbations gagneront en intensité au fil de la journée, s’étendant aux régions centrales et, de manière plus localisée, au sud-est.

Le vent, élément clé de cette journée, soufflera avec vigueur. Au nord et au centre, il proviendra du secteur nord, tandis que le sud sera balayé par des vents d’ouest. La force du vent sera particulièrement notable près des côtes, où il atteindra des niveaux élevés, tandis qu’il se montrera plus modéré à l’intérieur des terres.

Les températures marqueront une baisse notable. Dans le nord et sur les hauteurs de l’ouest, les maximales se situeront entre 10 et 14 degrés. Ailleurs, elles oscilleront entre 16 et 20 degrés, avec une exception pour l’extrême sud, où le mercure pourrait atteindre 22 degrés.