On parle de nouveau de mise à niveau et de modernisation de l’industrie. Ces mécanismes qui ont marqué l’accompagnement de la préparation de l’industrie tunisienne à la libéralisation des échanges des produits manufacturés entre la Tunisie et l’union européenne, durant la période 1995-2008, sont de nouveau d’actualité.

La Commission consultative du Programme de mise à niveau industrielle des entreprises relevant du ministère de l’industrie vient de se réunir et de valider cinq nouveaux dossiers d’investissement.

D’un montant total de 68,5 MDT, assortis de subventions s’élevant à 9,35 MDT, ces investissements sont destinés aux entreprises évoluant dans les secteurs des industries agroalimentaires, des industries diverses et des services liés à l’industrie.

Objectif recherché: aider les entreprises récipiendaires à moderniser leur outil de production, particulièrement, à favoriser l’intégration de nouvelles technologies et à renforcer la compétitivité des produits tunisiens sur le marché.

Aucune information n’a été toutefois donnée sur les critères suivis pour faire bénéficier ces entreprises des financements précités, notamment, en ce qui concerne les subventions.

