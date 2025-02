La nécessité d’accélérer le rythme d’évolution de l’écosystème des startups en rapprochant davantage les startups des fonds d’investissement et en remédiant aux disparités régionales entravant le développement des startups dans les régions a été soulevée, lors d’un évènement de clôture d’une tournée régionale du Projet Startups et PME innovantes, organisé, mardi à Tunis, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

De Bizerte à Gabès, en passant par Kairouan et Sfax, cette tournée organisée par la CDC en partenariat avec Smart Capital, entité en charge de l’implémentation du programme national “Startup Tunisia” et avec le soutien de la Banque mondiale (BM), a réuni des startups, des investisseurs et des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

La DG de la CDC, Nejia Gharbi a, à cette occasion, rappelé que le projet “Startups et PME Innovantes” porté par la caisse vise à catalyser le développement des jeunes entreprises tunisiennes. Il inclut le financement en fonds propres ou quasi-fonds propres, ainsi que le soutien aux acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, tels que les incubateurs et les accélérateurs d’entreprises.

Ce projet a, jusque-là, réussi, grâce au programme “Flywheel” d’appui à l’écosystème des Startups, lancé, en mars 2021, par Smart Capital, à mobiliser des financements au profit de 150 startups grâce aux instruments “AIR”, destiné à appuyer les startups en phase de démarrage à développer leurs MVP (Produit Minimum Viable) et “AIR²” (Instrument relais pour la préparation à l’investissement) et plus de 20 programmes d’accompagnement, a-t-elle souligné.

La tournée régionale qui intervient à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, a permis, selon elle, de révéler un manque de programmes d’accompagnement des startups au niveau des régions, ainsi qu’un besoin croissant en matière de préparation des startups aux levées de fonds.

“A ce titre, la CDC se penche actuellement en collaboration avec la BM, dans le cadre du programme “Flywheel” sur la mise en place d’un mécanisme d’appui dédié à la préparation des startups aux levées de fonds (investment readiness)” a-t-elle fait savoir.

“Cette tournée a également permis de mettre l’accent sur la nécessité de développer des mécanismes de financement en pré-seed ou pré-amorçage ainsi que des mécanismes de financements hybrides, de vulgariser davantage l’information et de mettre en place des programmes de mentorat et de formation au profit des startups dans les régions “.

Intervenant, le Directeur Général de Smart Capital, Tarek Triki a indiqué que 1146 startups ont été labellisées jusque-là dans le cadre du programme national “Startup Tunisia” avec des écarts remarquables entre les régions en termes de nombre de labellisations”.

Et d’ajouter ” le roadshow régional du Projet Startups et PME innovantes, a permis de dégager deux grands constats.

Le premier c’est la réalité des disparités régionales en termes d’émergence et de développement de startups. Des disparités auxquelles il faut impérativement remédier. Le deuxième et lié à une problématique de gestion de la temporalité. Ce qui change aujourd’hui, c’est que les enjeux ne sont plus les mêmes qu’il y a quelques années lorsque le projet “Startup Tunisia” a été lancé. Aujourd’hui l’enjeu principal c’est celui de permettre l’accès des startups aux financements en développant les mécanismes dédiés, en préparant les startups à l’investissement et en rapprochant le monde des startups de celui des financements”.