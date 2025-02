L’UBCI est fière d’annoncer le lancement de FlexPay, une solution de paiement fractionné révolutionnaire, fruit d’un partenariat stratégique avec BACTEKSYS, une entreprise tunisienne de premier plan spécialisée dans les solutions TPE et les technologies de paiement. Ce nouveau service s’inscrit pleinement dans la vision des autorités tunisiennes de promouvoir une économie numérique florissante et d’accélérer la transition vers des paiements dématérialisés.

FlexPay : Une première en Tunisie

FlexPay marque une étape importante dans le paysage financier tunisien en étant le tout premier service de paiement fractionné accessible directement via un Terminal de Paiement Électronique (TPE). Cette solution innovante et sécurisée offre aux consommateurs une flexibilité inégalée, leur permettant de régler leurs achats en plusieurs versements, sans frais cachés. FlexPay se présente comme une alternative moderne et pratique au paiement traditionnel par chèque.

Grâce à une plateforme de gestion d’échéancier automatique via TPE, FlexPay simplifie le processus de paiement fractionné pour les titulaires de cartes bancaires, quelle que soit leur banque. Lors d’un achat, les clients éligibles se verront proposer l’option de payer en plusieurs fois directement sur le TPE. Ils pourront alors choisir le nombre de versements qui leur convient, en fonction des options proposées par le commerçant.

Avantages pour les entreprises et les commerçants

FlexPay offre aux entreprises, aux commerçants et aux professionnels équipés de TPE UBCI un avantage concurrentiel majeur. En proposant à leurs clients une option de paiement flexible et sans intérêts, ils peuvent stimuler leurs ventes, augmenter leur chiffre d’affaires et fidéliser leur clientèle. FlexPay est un outil puissant pour dynamiser l’activité commerciale et s’adapter aux besoins évolutifs des consommateurs tunisiens.

Dans un contexte où le secteur bancaire tunisien est en pleine transformation, l’UBCI se positionne à l’avant-garde de l’innovation en matière de paiement. Avec FlexPay, l’UBCI démontre son engagement à fournir des solutions financières modernes, sécurisées et adaptées aux attentes des consommateurs. Ce lancement confirme le rôle de leader de l’UBCI dans l’adoption des nouvelles technologies et sa volonté de contribuer activement à l’essor de l’économie numérique en Tunisie.