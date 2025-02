Ce week-end, la Serie A nous offre une opposition entre deux équipes aux dynamiques opposées : l’Atalanta, en quête d’une qualification en Ligue des champions, se déplace sur la pelouse d’Empoli, en difficulté dans la lutte pour le maintien. Un match à enjeu pour les deux formations qui doivent impérativement prendre des points à l’approche du sprint final.

Atalanta : maintenir la pression sur le haut du classement

Actuellement 3e avec 51 points en 25 matchs, l’Atalanta réalise une saison solide et reste en course pour une qualification en Ligue des champions. Avec 15 victoires, 6 nuls et 4 défaites, l’équipe de Gian Piero Gasperini impressionne par sa régularité et son efficacité offensive.

Empoli : lutter pour le maintien

De son côté, Empoli traverse une période compliquée et occupe la 18e place du classement avec 21 points. Avec seulement 4 victoires pour 12 défaites, l’équipe toscane est en pleine crise de résultats et reste sur une série de défaites inquiétante.

Historique des confrontations : Atalanta en position de force

L’Atalanta domine largement les confrontations directes, avec cinq victoires lors des cinq derniers duels. Empoli n’a jamais réussi à inverser la tendance et devra réaliser un exploit pour espérer prendre des points.