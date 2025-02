Manchester City affronte Liverpool ce dimanche 23 février 2025 à 17h30, à l’Etihad Stadium, pour la 26e journée de Premier League.

Liverpool, leader du classement avec 60 points, cherche à consolider sa première place en déplacement chez les Citizens, actuellement 4e avec 44 points. Manchester City espère réduire l’écart pour rester dans la course aux places européennes.

Les deux équipes arrivent avec des performances contrastées : Manchester City a remporté trois matchs et perdu deux de ses cinq derniers, avec une défense fragile mais une attaque redoutable. Liverpool, quant à lui, reste solide avec trois victoires, un nul et une défaite, affichant une défense solide et une attaque efficace.

Les confrontations passées entre les deux clubs ont souvent été équilibrées, avec deux victoires pour City, une pour Liverpool et deux nuls.

Ce match est crucial pour les ambitions des deux équipes : Liverpool veut affirmer sa domination, tandis que Manchester City cherche à se relancer.

Le match sera diffusé en direct sur Canal+.