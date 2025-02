Le LOSC recevra l’AS Monaco ce samedi 22 février 2025 à 17h00, pour la 23e journée de Ligue 1. Bien qu’il reste encore de nombreux points à distribuer d’ici la fin de la saison 2024-2025, ce match s’annonce crucial pour les deux équipes dans la lutte pour une qualification en Ligue des Champions.

Le LOSC, qui vient de s’imposer 2-0 à Rennes le week-end dernier, occupe actuellement la 5e place du classement avec 38 points (10 victoires, 8 nuls, 4 défaites). De son côté, l’AS Monaco, qui a récemment vécu une grande déception en Ligue des Champions après son élimination par Benfica Lisbonne (0-1, 3-3 en barrages), ne participera pas aux 8es de finale de la compétition, contrairement au LOSC. En Ligue 1, les Monégasques sont 4es avec 40 points (12 victoires, 4 nuls, 6 défaites).

Le match entre Lille et Monaco débutera à 17h00, et les deux équipes auront à cœur de décrocher une victoire importante dans cette course aux places européennes.

Pour suivre cette rencontre en direct, rendez-vous sur beIN Sports 1 à partir de 17h, qui diffusera l’intégralité du match.