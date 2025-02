Le Musée archéologique de Sousse accueille du 22 février au 22 mars 2025 une exposition inédite intitulée “De la tesselle au pixel”.

Grâce à la collaboration de l’Institut National du Patrimoine (INP) et le soutien de l’ambassade d’Autriche en Tunisie, des étudiants tunisiens et des experts autrichiens ont exploré dans le cadre d’un atelier de co-création, mis en place par l’association de médiation et de valorisation du patrimoine culturel tunisien Museum Lab, la technologie de la photographie Gigapixel permettant de dévoiler les plus infimes détails d’une dizaine d’œuvres archéologiques, notamment des mosaïques.

Ces ateliers, informe Museum Lab, se clôturent par une restitution publique qui croisera des champs disciplinaires concernés (patrimoine et médiation numérique) rendant l’art et l’archéologie accessibles à un public plus large.

En utilisant les outils numériques, comme la technologie du gigapixel, l’exposition offre l’occasion pour les historiens et les amateurs d’art numérique de découvrir des objets de l’archéologie notamment la mosaique grâce à la technologie VR et Pixel, et des images numérisées de mosaïques anciennes, depuis les tesselles traditionnelles jusqu’aux pixels numériques contemporains.

Une image gigapixel signifie littéralement que l’image comporte un milliard de pixels, le préfixe Giga équivaut à 1 suivi de 9 zéros, soit 1 milliard d’unités. Le résultat est une photographie ultra définie qui permet d’apprécier les moindres détails de l’image, avec une résolution environ 500 fois plus précise qu’un appareil photo numérique grand public à 1 mégapixel.

L’intérêt d’utiliser ces images gigapixels est multiple. Il offre, selon la note de présentation, un formidable outil pour faire interagir le public avec du contenu, l’immerger dans une image et lui faire explorer ainsi un objet ou un lieu complexe. C’est également une manière de présenter du contenu sous une forme originale et plus interactive. Le Gigapixel est enfin une nouvelle approche du storytelling par l’image, qui permet à l’utilisateur d’entrer dans une image, et donc une œuvre, par des zooms successifs et de démontrer comment la technologie du gigapixel peut être une fenêtre sur l’infiniment petit.