Le Centre des arts, de la culture et des lettres (Cacl) Ksar-Said a annoncé la publication des actes de la première table ronde sur l’écriture de l’histoire en Tunisie, consacrée à la Préhistoire et la Protohistoire, dans un ouvrage sous la direction des professeurs Nabil Kallala, spécialiste en histoire et civilisations antiques et Lotfi Belhouchet, spécialiste de la période préhistorique.

Co-édité par la Chaire Ibn Khaldoun pour le patrimoine avec l’Ecole Tunisienne d’Histoire et d’Anthropologie, avec la contribution du CACL, le livre sera disponible à Ksar-Said à partir du 25 février 2025.



Organisée le 26 mai 2023, la table ronde intitulée “Préhistoire et Protohistoire”, s’inscrit dans une série de rencontres organisées par l’Ecole Tunisienne d’Histoire et d’Archéologie, en collaboration avec le Centre Ksar Said, dans le cadre du cycle “L’écriture de l’histoire en Tunisie”. Ce programme vise à explorer les différentes facettes de cette discipline en s’interrogeant sur une question fondamentale : “Pourquoi, comment et pour qui écrit-on l’histoire ?”

En attendant la prochaine table ronde sur l’histoire punique, la première rencontre a permis de réfléchir sur les origines de l’Humanité pour comprendre et interpréter les premières traces de l’histoire humaine. Elle a réuni pour la première fois l’ensemble des préhistoriens et protohistoriens tunisiens pour réfléchir sur l’état des lieux et les perspectives des études dans ces deux disciplines.