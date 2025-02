La pièce de théâtre tunisienne “El-Bakkhara” (Toxic Paradise), mise en scène par Sadok Trabelsi et produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis (Pôle Théâtre et Arts Scéniques), a ouvert, dans la soirée du mercredi 19 février, la 34ème édition des Journées Théâtrales de Sharjah (EAU), qui se poursuivra jusqu’au 26 du mois.

Récompensé par le Prix “Cheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi” de la Meilleure oeuvre théâtrale de l’année 2024, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a été honoré lors de la cérémonie d’ouverture.

Cette pièce, coécrite par Ilyes Rabhi et Sadok Trabelsi, réunit sur scène Ramzi Azaiez, Mariem Ben Hassan, Baligh Makki, Ali Ben Said et Bilel Slatnia.

“El-Bakkhara” a remporté de nombreuses distinctions aux niveaux national et arabe, dont récemment le Grand Prix du Festival du Théâtre Arabe, organisé par l’Instance Arabe du Théâtre au Sultanat d’Oman du 9 au 15 janvier 2025.

Elle a également remporté le Tanit d’Or de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC, 23-30 novembre 2024), ainsi que le Grand Prix de la meilleure création théâtrale, dans le cadre de la deuxième édition du Festival National du Théâtre Tunisien “Saisons de la Création”, (7-14 novembre 2024).