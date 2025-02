L‘aéroport de Monastir-Habib Bourguiba prévoit une croissance significative de son trafic aérien en 2025, avec l’accueil d’un million 833 mille passagers à bord de douze mille 681 vols, selon le directeur d’exploitation de l’aéroport pour la société « TAV », Adel Migaou.

Partagé lors de la réunion périodique des professionnels du tourisme consacrée aux préparatifs pour la saison touristique 2025, Migaou a estimé que cette projection marque une hausse par rapport à 2024, où l’aéroport avait enregistré un million 634 mille passagers et 11 mille 516 vols.

Migaou a précisé que le mois d’août 2024 avait été le pic d’activité, avec une anticipation d’une hausse de 10 % des arrivées pour le même mois en 2025.

L’aéroport a traité des vols en provenance de 22 pays, avec la France en tête, suivie de l’Allemagne, de la Pologne, de la Roumanie, de la Grèce et de la Serbie. En 2024, vingt-six compagnies aériennes ont desservi Monastir, dont “Nouvel Air”, “Transavia”, “Air France” et “Tunisair”.

Par ailleurs, il a annoncé un plan d’investissement de 30 millions de dinars pour des projets visant à moderniser les infrastructures de l’aéroport. Ces travaux comprennent la réhabilitation de la piste et de neuf parkings d’avions, le remplacement de sept colonnes d’éclairage, ainsi que la rénovation des systèmes de climatisation, de ventilation et des toilettes pour passagers. Les travaux de maintenance, comprenant la réfection du toit d’origine et des plafonds des zones d’enregistrement et de départ, vont commencer respectivement en avril et la semaine prochaine.

Enfin, la rénovation de la façade de l’aéroport est en cours, avec une première phase achevée à 10-15 % devrait se terminer dans 45 jours et une finalisation prévue pour le dernier trimestre de 2025. L’aéroport de Monastir-Habib Bourguiba, déjà certifié ISO 9001:2015 pour la gestion de la qualité et ISO 10002:2018 pour le traitement des plaintes, a également obtenu la certification carbone pour la réduction de son empreinte environnementale.