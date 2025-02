Risque pays 2025 : Pour la COFACE, la Tunisie demeure un risque élevé

Dans son rapport sur le risque pays pour 2025, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), institution de référence internationale spécialisée dans l’assurance crédit , a classé la Tunisie à la 81ème place sur un total de 221 pays listés. Avec ce classement, la Tunisie va continuer à présenter, en 2025, un risque élevé de défaut de paiement.

Dans ce contexte, COFACE attribue à la Tunisie une note de risque pays de C (risque élevé), avec un environnement des affaires également classé C. Cette dernière note intervient après celles de B (risque assez élevé) et de A4 (risque convenable) et devance celles de D (risque très élevé) et de E (risque extrême).

L’évaluation risque pays de Coface est réalisée sur une échelle de 8 niveaux : A1, A2, A3,A4, B, C, D, E, dans l’ordre croissant du risque.

Pour mémoire, en 2018 et 2019, la Tunisie était notée B, indiquant un risque modéré.

Cependant, en 2020, la note a été abaissée à C, s’expliquant en grande partie par l’impact de la pandémie de COVID-19, qui a exacerbé les difficultés financières du pays et mis en évidence des faiblesses structurelles préexistantes.

Depuis 2021, la Tunisie a conservé une notation C, avec une stagnation économique marquée par des difficultés budgétaires, un environnement des affaires peu attractif et une gouvernance économique complexe.

Les indicateurs du risque Tunisie

Dans le détail, pour la COFACE, l’économie tunisienne affiche au plan macroéconomique une croissance du PIB en dents de scie, passant de 4,7% en 2021 à 0,2% en 2023, à 1,6% en 2024, avant une prévision de rebond de 2,0% en 2025.

Sur le plan budgétaire, le solde public reste déficitaire avec un niveau de -6,8% du PIB en 2023, prévoyant une légère amélioration à -5,0% en 2025.

Le solde courant, lui aussi déficitaire, s’améliore progressivement en passant de -8,7% du PIB en 2022 à -1,0% en 2025, grâce à une réduction des importations et à une hausse des exportations vers la zone euro, qui représente 70% des débouchés commerciaux du pays.

La dette publique, bien qu’en légère baisse, reste élevée, passant de 79,9 % du PIB en 2022 à une projection de 78,0% en 2025.

Parmi les principales faiblesses du pays figurent le taux de chômage élevé des jeunes (39 %), l’émigration des diplômés, les grèves récurrentes et une gouvernance centralisée autour de la présidence, ce qui limite l’adhésion populaire aux réformes économiques.

En matière de commerce extérieur, les importations tunisiennes sont dominées par les machines et appareils électriques (10%), le pétrole et ses dérivés (10%), les fils et tissus (7%) et le gaz naturel (6%). Les exportations se concentrent sur les machines et appareils électriques (21%), les vêtements et accessoires (15%), le pétrole raffiné (8%) et les instruments professionnels et scientifiques (4 %).

L’Europe demeure le principal partenaire commercial, avec 70% des exportations dirigées vers la zone euro, tandis que la Chine, la Russie et l’Algérie comptent parmi les principaux fournisseurs.

Les points forts

Au rayon des points forts de la Tunisie, La COFACE estime que la Tunisie demeure un acteur économique diversifié avec des secteurs de pointe comme l’agroalimentaire (huile d’olive), l’aéronautique, les équipements médicaux et le tourisme. Toutefois, la filière textile et l’industrie automobile souffrent d’une demande européenne en berne.

Par ailleurs, l’exposition aux fluctuations du marché énergétique international demeure un enjeu majeur, le pays étant fortement dépendant des importations de pétrole et de gaz.

Abou SARRA