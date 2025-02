La 18ᵉ édition du Salon International des Ressources Humaines a démarré aujourd’hui, mardi, à Tunis. L’événement, organisé à la Cité de la Culture les 18 et 19 février, est une initiative du Salon International des Ressources Humaines.

Environ 60 exposants, représentant un ensemble d’entreprises publiques et privées dans divers domaines tels que les services, l’assurance, les microcrédits, ainsi que des entreprises étrangères d’Algérie, de France, des Comores, de Grande-Bretagne, d’Espagne et d’Allemagne, participent à cette édition de deux jours.

Selon Faïza Chaânbi, organisatrice de l’événement, “cette édition sera l’occasion de créer des liens entre les différents exposants et de permettre aux jeunes diplômés d’obtenir un contrat de travail”.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) en marge de l’inauguration du salon, organisé sous la supervision du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, elle a expliqué que cette édition vise principalement à valoriser le rôle des ressources humaines au sein des entreprises, à découvrir les outils de travail modernes et les méthodes innovantes pour améliorer les compétences, et à renforcer la compétitivité sur les marchés national et international.

Elle a ajouté qu’un espace spécial a été aménagé pour les jeunes demandeurs d’emploi, leur permettant d’apprendre à rédiger un CV de manière professionnelle, de se préparer à un entretien d’embauche et d’explorer les opportunités de recrutement. Elle a souligné que cet événement représente une opportunité pour tous – chefs d’entreprise, chercheurs d’emploi, ainsi que les étudiants – de se rencontrer, d’établir des partenariats et de découvrir les nouvelles approches du travail, de l’entrepreneuriat, de la formation et du recrutement