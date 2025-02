La Tunisie participe avec deux Pavillons nationaux, du 17 au 21 février, à la 30ème édition du Salon International des Produits Agroalimentaires ‘’GULFOOD DUBAI 2025’’ au World Trade Centre de Dubaï (Emirats Arabes Unis).

Le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC) a indiqué avoir organisé la participation d’un groupe de douze conditionneurs tunisiens d’huile d’olive, dans la section «Huile et Graisses» , dans un pavillon exclusivement dédié à la promotion de l’huile d’olive nationale conditionnée. Cette participation s’inscrit dans le cadre de la Campagne de Promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée menée par le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, et dont la réalisation a été confiée au PACKTEC.

De son côté, le CEPEX conduit la participation tunisienne de 31 entreprises dans la section « World Food », consacrée aux produits agro-alimentaires et ce sur une superficie de 255 m2.

De même, plusieurs événements sont prévus en marge de l’exposition, à savoir des séances de dégustation et un cooking show animé par un chef cuisinier tunisien, afin de valoriser les spécificités et la qualité de l’huile d’olive tunisienne et faire découvrir l’identité culinaire nationale aux visiteurs.

Il s’agit de faire de cette 30ème édition “une opportunité pour les exposants tunisiens d’huile d’olive pour présenter leurs différents produits (conventionnels, biologiques, aromatisés, ou haut de gamme…) et répondre à tous types de demandes des acheteurs potentiels, d’établir des contacts avec des acheteurs potentiels, représentant des marques de renommée internationale et de renforcer ainsi leurs présence aux Emirats Arabes Unis”, a précisé le PACKTEC.

L’objectif étant de renforcer les exportations de l’huile d’olive conditionnée tunisienne vers les Émirats Arabes Unis qui représente, aujourd’hui, la plateforme incontournable du Moyen-Orient avec une population de 9.5 millions d’habitants dont 85% d’origine étrangère. Stratégiquement situé au cœur des trois continents, l’Europe, l’Asie et l’Afrique, les Emirats Arabes Unis ont une position dominante dans la région du Golfe qui comprend aujourd’hui plus de 59,5 millions de consommateurs avec un fort pouvoir d’achat.”

Notons que pour la saison 2023/2024, la production nationale d’huile d’olive a atteint environ 220 000 tonnes. Les exportations, s’élevant à 195 368 tonnes pour une valeur record de 5 162 millions de dinars, ont été destinées à plus de 60 pays. Les recettes des exportations ont enregistré une augmentation notable de 51 % par rapport à la saison précédente, avec une hausse de 46 % des volumes exportés sous forme conditionnée. Par ailleurs, 41 245 tonnes d’huile biologique, d’une valeur de 1 220 millions de dinars, ont été exportées, témoignant de l’intérêt croissant pour les produits naturels et respectueux de l’environnement.

La Tunisie se positionne, ainsi, comme le premier exportateur mondial d’huile d’olive biologique, consolidant sa compétitivité sur des marchés stratégiques, tels que l’Europe et l’Amérique du Nord. Ce succès est principalement dû à la reconnaissance internationale de la qualité de l’huile tunisienne. Les exportations ont augmenté de 15 % vers des marchés stratégiques tels que les États-Unis, la France et le Canada, avec 80 % de la production nationale destinée à l’exportation.

Pour la saison 2024/2025, la production d’huile d’olive est estimée à environ 340 000 tonnes, ce qui représente un défi supplémentaire face à l’évolution des marchés mondiaux, a précisé Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement.

Les deux Pavillon nationaux ont été inaugurés par Samir ABID, Ministre du Commerce et du Développement des Exportations.