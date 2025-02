Tourisme nautique : Marina Cap Monastir affiche complet et enregistre une croissance record

Les réservations au port Marina Cap Monastir ont enregistré une hausse de 50% par rapport à l’année 2023, a annoncé son directeur, Moneim Dimassi.

Le responsable a indiqué à l’Agence TAP qu’aucune réservation n’a été acceptée, entre octobre et décembre 2024, en raison de la saturation du port, ajoutant que la priorité a été donnée yachts mesurant entre 25 à 50 mètres.

Le port de plaisance a connu, également, une progression de 20% en accueillant 378 yachts (janvier 2024 et janvier 2025) contre 340 (2023-2024) et 309 yachts pour une escale de courte durée. D’où, le nombre total de bateaux accostés est passé de 590 yachts (2023-2024) à 680 (janvier 2024-janvier 2025).

Le taux d’occupation du port de plaisance Marina Cap Monastir a atteint 122% en 2022 contre 98% en 2021 et 105% en 2019, selon la même source.

Le port, disposant de 300 anneaux et d’un atelier de maintenance, est certifié ISO 14001 de management environnemental, depuis 2014. Un projet de réhabilitation du site prévoit l’installation de 175 amarres supplémentaires, répartis sur trois zones distinctes.

A noter que le port Marina Cap Monastir dispose d’un emplacement stratégique, situé à 200 mètres du centre-ville de Monastir et à quelques kilomètres de la station balnéaire d’El Kantaoui, de l’île de Kuriat et de Hammamet. Sans oublier qu’il est très proche de l’île de Malte et de l’Italie.